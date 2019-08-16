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В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видео

Сегодня, 09:53

ЧП произошло утром 16 августа на проспекте Бажана, 10

Утром в пятницу, 16 августа, в столице на проспекте Бажана, 10, неизвестный из окна многоэтажки обстрелял припаркованный во дворе жилого дома Daewoo Lanos. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

Пока что не известно, стреляли из пневматического или огнестрельного оружия.

К счастью, обошлось без пострадавших, а у машины повреждено лобовое стекло. 

Ранее сообщалось, что в районе станции метро "Академгородок" в Киеве произошел инцидент, в ходе которого был обстрелян рейсовый автобус. Водитель маршрутного такси сообщением "Киев – Житомир" рассказал, что из-за дорожного конфликта по первоочередности проезда водитель микроавтобуса Opel Vivaro  выстрелил из неустановленного оружия в направлении маршрутки. Для розыска и задержания автомобиля нарушителя в столице ввели соответствующий оперативный план, а вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину.

В мае 2017 также в Святошинском районе в Киеве неизвестные обстреляли автобус с пассажирами . Злоумышленники стреляли из пневматического оружия, были повреждены пять окон.

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Киев обстрел позняки

Источник: Сегодня

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