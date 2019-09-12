В Киеве из пьющей семьи забрали двухлетнего ребенка

Полицейские были в ужасе от условий, в которых жила малышка

В Киеве на Оболони полицейские изъяли из семьи двухлетнюю девочку. О том, что ребенок проживает в ужасных условиях со взрослыми, которые часто злоупотребляют спиртными напитками, правоохранители узнали от соседей, сообщает ГУ НП столицы.

Узнав, что из квартиры на улице Приречной маленькая девочка часто сама выходит в подъезд полураздетой, полицейские совместно с представителями службы по делам детей и семьи выехали по указанному адресу. Прибыв на место, правоохранители проверили условия проживания малолетнего ребенка.

"Когда мы зашли в квартиру, были поражены антисанитарным состоянием и вонью. В комнатах и ​​на кухне был беспорядок, кучи ненужных вещей, хлама, еда в холодильнике была испорчена. Кроме того, в квартире была истощенная собака и шесть кошек. На момент нашего визита, в доме находилась 2-летняя девочка со своей матерью и сожитель ее родственников", – рассказала инспектор сектора ювенальной превенции Людмила Зайцева.

Во время общения с горе-мамой правоохранители установили, что с биологическим отцом ребенка она давно не живет, а проживает здесь вместе со своей матерью, ее гражданским мужем, бабушкой и дедушкой. Кроме этого, опросив жителей дома стало известно, что в квартире часто устраиваются пьяные застолья. Мать ребенка, по ее словам, якобы работает официанткой, эта информация сейчас проверяется.

"Учитывая то, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни девочки, мы сразу же приняли решение о немедленном изъятии ребенка из семьи. Малышку мы направили в Киевский городской дом ребенка, а на мать составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с ней профилактическую беседу, предупредив об уголовной ответственности", – рассказала Людмила Зайцева.

Матери дали время, чтобы она навела порядок и убрала в квартире. После того, как соответствующие службы проверят состояние помещения и убедятся, что условия для воспитания там ребенка на должном уровне, девочку вернут домой.

Теперь правоохранители и работники службы по делам детей и семьи будут регулярно проверять эту семью, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни и воспитания ребенка.

В свою очередь, столичные сотрудники ювенальной превенции просят граждан немедленно сообщать по спецлинии 102 о фактах оставления детей в опасности или очевидных случаях невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

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