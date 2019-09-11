В Днепре за избиение ребенка женщину лишили родительских прав

В Днепре судят женщину, которая издевалась над своим приемным сыном – шестилетний Владик попал в реанимацию с гематомой на пол-лица, все тело было в синяках и ссадинах. По словам ребенка, его побила приемная мать.

Пять лет назад мальчика усыновила днепрянка по имени Наталья. "Сегодня" нашли дом, в котором до прошлого лета ребенок жил вместе с названными мамой и бабушкой.

Журналистам не открыли ворота, а соседи были немногословны, однако признали, что иногда замечали, что ребенок был избит.

"Нормально она с ним обращалась?" - спрашивают "Сегодня" соседей. – "Плохо она с ним обращалась!" – "Ругала?" – "Всякое было. И в синяках он ходил. Все это было", – признались соседи.

За ответом на вопрос, почему не реагировали социальные службы, "Сегодня" отправились к руководителю службы по делам детей одного из районов Днепра. Женщина начала оправдываться: мол, специалисты даже не догадывались о пытках, хотя семью проверяли. Как и положено по закону – раз в год.

"Никакой информации о том, что было жестокое обращение, не было. Во время посещений этого также не было замечено. Да, у нас есть информация и из больниц. Мы даем запросы и в учебные заведения, где находятся дети. И в больницы. Никаких сообщений не было", – заверила начальник службы по делам детей Шевченковском района Валентина Ровная.

Замечаний не было несколько лет. И вдруг к этому дому вызывают скорую – звонила бабушка. Владика срочно отправили в больницу в тяжелом состоянии. Фото с избиениями потрясли всю страну. Под ними – тысячи возмущенных комментариев. Люди требовали лишить усыновительницу родительских прав.

Суды продолжались больше года. На слушания приемная мать ходит редко, а интервью не дает. Ее позицию можно найти только в интернете и в реестре судебных дел.

"Истец указывает, что ребенок не поддается воспитанию, имеет неудовлетворительное поведение, не реагирует на замечания взрослых, ребенку установлена группа инвалидности с детства в связи с психическим заболеванием в виде органического расстройства личности и поведения", – говорится в реестре судебных решений Бабушкинского райсуда города.

В ходе заседаний было заявлено о том, что в августе 2018 года, "когда истец отсутствовала по месту жительства, мальчик нанес себе травму головы и был госпитализирован в медицинское учреждение".

"О всех отклонениях здоровья истец не знала при усыновлении, отклонение исключает воспитание ребенка, в связи с чем она просит отменить усыновление", – отмечается в материалах.

Не пришла приемная мать и на последнее заседание. Прав ребенка ее лишили заочно.

"Жилье за ребенком будет сохраняться. Решением суда наложен запрет на снятие с регистрации без разрешения органов опеки и попечительства. Алименты будут согласно закону также начисляться", – говорит начальник службы по делам детей Шевченковском района Днепра Валентина Ровная.

Но на этом дело не завершено. Избиение мальчика расследовала полиция.

"Материалы по данному факту были направлены в суд с обвинительным актом. Сразу было открыто уголовное производство по нанесению умышленных легких телесных повреждений, так как согласно справке судебно-медицинской экспертизы состояние мальчика был оценено медиками именно как легкие телесные повреждения", – заявила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, ранее в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

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