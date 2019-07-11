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ФОТОФАКТ. В Киеве из-за ДТП в центре остановилось движение троллейбусов

11 июля, 15:39

Троллейбусы №40К стоят на улице Антоновича и высадили всех пассажиров

В Киеве 11 июля днем произошло ДТП на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской. Там Volkswagen Touareg, ехавший в направлении Олимпийского стадиона, "догнал" Opel Meriva. Машины не получили существенных повреждений, однако, на время оформления ДТП, заблокировали проезд троллейбусам, которые курсируют по маршруту 40К.

По состоянию на 15:20 на перекрестке "застряли" три троллейбуса. Из них высадили пассажиров. Кроме того, на улице Антоновича на подъезде к перекрестку, на котором произошла авария, образовалась пробка.

На место прибыли патрульные полицейские, которые опрашивают участников ДТП и составляют протокол. К счастью, в автоаварии никто не пострадал.

Как сообщали новости "Сегодня", за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, авария, ДТП, троллейбусы, жилянская

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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