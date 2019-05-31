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В Киеве избили 14-летнюю школьницу

31 мая, 14:00

Конфликт якобы спровоцировал 12-летний подросток


В Киеве избили 14-летнюю школьницу. Пострадавшая говорит, что на нее напала нетрезвая женщина. Спровоцировал конфликт якобы сын нападающей – 12-летний Ярослав, который держит в страхе один из спальных районов столицы. Журналисты "Сегодня" разбирались в ситуации.

Пострадавшая Виктория Шиянова рассказала, что в тот день она с компанией подростков праздновала день рождения одного из друзей. Отмечать они пошли к реке.

"Мы сидели там отдыхали, подходит мальчик, говорит: "Сигареты не будет?". Я уже говорю: "Ну, нету, ну что тебе непонятного. Ну задолбал, иди ты уже на все четыре стороны", – рассказала школьница.

Далее события развивались стремительно. Девушка вспоминает, что на пляже на нее набросилась мама мальчика, схватила ее за волосы и несколько раз пыталась ударить камнем. Пострадавшей удалось убежать, впрочем, уже на мосту ее догнали две девушки и тоже начали избивать.

"Не могла ни идти, ни дышать. Я просто упала. Я плевалась, просто кровь была", – уточнила Виктория.

Позднее она поняла, что у нее также исчез мобильный телефон.

В тот же вечер мать избитой школьницы написала об инциденте в интернете. Из комментариев выяснилось, что мальчик, на которого жалуется Вика, не раз нападал и на других детей.

Мать 12-летнего Ярослава Татьяна Томашенко его оправдывает. Говорит, били Вику какие-то неизвестные девушки.

"Она начала кричать на взрослых матами, гнула там конкретно всех. А потом начала хамить. Выпившая же. Девочка нетрезвая была", – рассказала свою версию Томашенко.

Соседи рассказывают, что мать парня сама злоупотребляет алкоголем, а сам он учится в интернате.

"Он здесь все время мотался. Холодно - он здесь сидит в подъезде греется", – отметила соседка Любовь Дмитриевна.

В учебном заведении подростка журналисты не нашли. Дети говорят, что Ярослав часто дерется с другими воспитанниками и редко появляется на уроках. Впрочем, никаких проблем с законом у парня раньше не было. Старший инспектор Днепровского управления полиции Анна Шевчук уточнила, что он на учете не состоял и в поле зрения правоохранителей не попадал. 

Сейчас полицейские ищут всех участников драки, открыто два уголовных производства - по факту кражи и нанесения легких телесных повреждений. Если вину Ярослава или его матери докажут, она заплатит штраф до пяти тысяч гривен.

Напомним, что ранее ученицы одной из столичных школ жестоко избили свою одноклассницу


Также журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну. 

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Тег Киев, избиение, школьница

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Сегодня

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