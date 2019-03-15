В Киеве кассир пытался подсунуть покупательнице фальшивые деньги

Покупательница не растерялась и вызвала полицию

Фото: Нацполиция

В Киеве кассир пытался подсунуть покупательнице фальшивые деньги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b85/486/5c8b854865fdc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b85/486/5c8b854865fdc.jpg 2019-03-15T13:02:00+02:00 Происшествия Покупательница не растерялась и вызвала полицию

В Киеве "находчивый" кассир одного из супермаркетов в Дарницком районе, заменив купюру, обвинил покупательницу в попытке рассчитаться сувенирными деньгами, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, 39-летний мужчина заранее приготовил фальшивые деньги с надписью "пятьсот сувениров", положил их в кассу и ждал подходящий момент. Кассир остановил женщину, когда она предоставила банкноту в 500 гривен для оплаты продуктов стоимостью 380 гривен. Однако вместо сдачи женщина получила сувенирную "пятисотку" и обвинения в фальшивомонетничестве.

29-летняя посетительница магазина не растерялась и сообщила, что это – не ее купюра и что она давала кассиру настоящие 500 гривен, поэтому вызвала полицию. Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение.

На данный момент полиция расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые экспертизы. Мужчине избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, украинцы часто покупают некачественные вещи и подделки, в основном, фальшивую косметику, технику и обувь. Чтобы не стать жертвой горе-продавцов, эксперты советуют читать состав продукта и учитывать репутацию производителя.

Эксперты ранее советовали, как выбрать качественную икру. Например, икра лосося не может быть дешевой.

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