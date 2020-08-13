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В Киеве копы привлекли к ответственности дебошира, связавшего мать из-за ссоры

13 августа, 11:39

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина решил "успокоить" женщину, связав ей руки ремнем от сумки

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который во время ссоры связал матери руки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"В дежурную часть полиции Киева обратилась женщина и сообщила о семейной ссоре брата с матерью в квартире на улице Митрополита Липковского. По прибытию правоохранители установили, что между женщиной и 36-летним сыном возник спор, в ходе которого родственник решил "успокоить" мать и ремнем от дорожной сумки связал ей руки", - говорится в сообщении.

Копы утихомирили дебошира, а 62-летней женщине вызвали врачей. Ей оказали необходимую помощь на месте.

На мужчину составили протокол по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запрещающего предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУоАП, а также вынесли срочное запрещающее предписание.

Напомним, с 1 декабря прошлого года в Киеве заработал телефон доверия для граждан, которые страдают от домашнего насилия.

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Киев дебош домашнее насилие

Источник: Сегодня

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