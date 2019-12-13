Насилие в семье: куда и кому пожаловаться в Киеве

Обратиться на горячую линию можно позвонив со стационарного телефона по номеру 15-00 и с мобильного - 044-272-15-00

Фото: Киевский центр работы с женщинами

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С 1 декабря Киеве в тестовом режиме заработал телефон доверия "15-00" для лиц, которые пострадали от домашнего насилия. За две недели работы на горячую линию поступило уже 270 звонков! Сайт "Сегодня" узнавал с какими проблемами обращаются жители Киева и кто принимает сообщения от горожан.

Сейчас звонки принимают два психолога, еще двое ведут очные консультации.

"Пока мы работаем в тестовом режиме, принимаем до 20 звонков за день. К нам обращаются люди с разными проблемами. По времени разговоры бывают короткими, когда звонящие хотят просто записаться на консультацию к психологу или к юристу – услуги предоставляются бесплатно. А вот когда звонят жители с суицидальными проблемами или чтобы рассказать о семейном насилии, разговор может затянуться до часа. Психологу важно разговорить человека, выслушать, понять суть его проблемы, чтобы оказать эффективную помощь. Бывает разговор длится и полтора часа", – поясняет Татьяна Зотова, директор Киевского центра работы с женщинами, на базе которого работает горячая линия.

По ее словам, к ним обращаются женщины, которые узнали об измене мужа, родители, которые жалуются на буллинг в школе на ребенка, звонят граждане с суицидальными настроениями, а также те, кто страдает от насилия в семье.

Иногда люди категорически не хотят говорить по телефону и лично приезжают на консультацию психолога. Но есть немало таких, кто сильно напуган. Люди боятся даже из квартиры выходить и хотят общаться только по телефону. Проблемы, с которыми обращаются граждане, просто поражают.

"Недавно к нам обратилась киевлянка. Она воспитывает сына, у которого наркозависимость. Во время наркотического опьянения он избивает ее. Мать отказывается обращаться в полицию и к другим специалистам, чтобы вылечить сына. Наши психологи работают с женщиной, чтобы помочь ей осознать опасность для здоровья их обоих в случае бездействия", – рассказывает Татьяна Зотова.

Недавно позвонила бабушка, которая жаловалась, что в семье ее дочери происходит насилие из-за того, что мужчине не нравится… еда, которую готовит супруга.

"В ходе общения выяснилось, что дочь находится в браке с мужчиной, который по вере не употребляет свинину... Поэтому наши психологи ведут еще и разъяснительную работу по вероисповедания", – добавляют в службе доверия.

Оказывается, от насилия страдают в Киеве и мужчины.

"Как правило, к нам обращаются мужчины-инвалиды – 40-50 лет. Они страдают от своих мам. Такие женщины после ухода мужа из семьи остаются одни с ребенком. На них ложится огромная нагрузка. С годами они настолько истощаются морально, что сгоняют злость на своих взрослых сыновьях, постоянно оказывая на них психологическое давление. Кстати, за две недели работы у нас было три звонка с суицидальными проявлениями. Два из них – это звонки от мужчин, которые хотели свести счеты с жизнью", – добавляют в службе доверия.

Сотрудники центра говорят, что работают с огромным количеством людей, которые обращаются к ним анонимно. Поэтому рассказывать всех историй не имеют права.

До конца года служба доверия будет работать в тестовом режиме. Звонки от киевлян психологи принимают круглосуточно. Обратиться на горячую линию можно позвонив со стационарного телефона по номеру 15-00 и с мобильного – 044-272-15-00.

Новый колл-центр фактически является первой помощью для людей, пострадавших от насилия

в семье. Тут планируют активно помогать решать проблемы и молодым людям.

"В планах создать чат-боты для оказания психологической помощи молодым людям. Как правило, молодежь не хочет общаться в живую с психологом. Им проще переписываться и получать помощь, например, в Viber, Telegram, а не говорить о своих проблемах открыто. Создать такие чат-боты планируем в следующем году. Также хотим расширить штат психологов до десяти человек", – добавляет Татьяна Зотова, директор центра.

Напомним, в Украине полиция запустит группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также создаст общенациональную базу данных об уровне насилия в семье.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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