В Киеве легковушка врезалась в прицеп коммунальщиков: появились фото и видео
После столкновения Skoda влетела в еще один автомобиль
В Киеве на Северном мосту легковушка Skoda врезалась в прицеп коммунальщиков, которые проводили ремонтные работы. Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло около 22:45 4 июля. Как рассказали очевидцы, Skoda двигалась по средней полосе. Вероятно, водитель не заметил опознавательных знаков, которые информировали о ремонтных работах, и решил перестроиться. Из-за этого легковушка влетела в прицеп коммунальщиков. Также Skoda въехала в боковую часть Mitsubishi.
Владелец пострадавшего авто рассказал, что сначала виновник аварии не отрицал, что был за рулем, но через короткий промежуток времени снял с машины номера и сообщил, что он не являлся водителем Skoda. Обошлось без пострадавших.
Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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