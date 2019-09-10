В Киеве легковушка врезалась в столб и перевернулась: трое пострадавших

В Киеве на Столичном шоссе легковушка Renault Logan врезалась в электроопору и несколько раз перевернулась. Пострадали три человека, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около сегодня 00:30 перед поворотом на Набережно-Корчеватскую улицу. Как выяснилось, водитель Renault с тремя пассажирами ехал по шоссе в сторону центра. Перед развилкой дорог авто вылетело на зеленую зону, где врезалось в столб и несколько раз перевернулось. Водитель сказал полицейским, что уснул за рулем.

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки: две женщины и мужчина. Их госпитализировали в больницу. Из-за аварии движение по съезду со столички на Набережно-Корчеватскую было перекрыто.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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