В Киеве легковушка врезалась в столб: пострадали четверо иностранцев

Одного из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу

Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве легковушка врезалась в столб: пострадали четверо иностранцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cbb/1c4/5c7cbb1c48042.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cbb/1c4/5c7cbb1c48042.jpg 2019-03-04T07:57:00+02:00 Происшествия Одного из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу

В Киеве, где недавно произошла масштабная авария, на Караваевых дачах легковушка влетела в столб. В ДТП пострадали четверо иностранцев, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня около 1:20 на Чоколовском бульваре. На момент аварии в автомобиле BMW 530D находились пятеро арабов. Как выяснилось, во время движения в салоне между водителем и пассажирами произошел конфликт, из-за которого водитель вышел из машины на перекрестке. Его место занял один из пассажиров, но через несколько десятков метров мужчина не справился с управлением, и легковушка влетела в фонарный столб около АЗС.



















В результате аварии пострадали четыре человека в салоне BMW. Одного из них в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве легковушка врезалась в столб: пострадали четверо иностранцев". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.