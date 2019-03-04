В Киеве легковушка врезалась в столб: пострадали четверо иностранцев
Одного из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
В Киеве, где недавно произошла масштабная авария, на Караваевых дачах легковушка влетела в столб. В ДТП пострадали четверо иностранцев, сообщает "Информатор".
ДТП произошло сегодня около 1:20 на Чоколовском бульваре. На момент аварии в автомобиле BMW 530D находились пятеро арабов. Как выяснилось, во время движения в салоне между водителем и пассажирами произошел конфликт, из-за которого водитель вышел из машины на перекрестке. Его место занял один из пассажиров, но через несколько десятков метров мужчина не справился с управлением, и легковушка влетела в фонарный столб около АЗС.
В результате аварии пострадали четыре человека в салоне BMW. Одного из них в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве легковушка врезалась в столб: пострадали четверо иностранцев". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трагедия в Винницкой области: под колесами крутого внедорожника погибла дворник
За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил потерпевшую, находился 20-летний водитель
В Полтавской области ВАЗ влетел в припаркованную легковушку: один человек погиб, двое ранены
В результате аварии водитель ВАЗа умер в больнице