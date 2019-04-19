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ФОТОФАКТ. В Киеве летописную реку Почайна заливают бетоном

Сегодня, 13:20

Киевляне пишут, что реку помещают в подземный коллектор

Фото: Аннабелла Морина
Фото: Аннабелла Морина.

В Киеве летописную реку Почайна заливают бетоном. Общественные активисты опубликовали фото, как прямо над водоемом сооружают коллектор.

"Часть русла Почайны – 80 метров – заливают бетоном, помещают в подземный коллектор", - сообщает в соцсети киевлянка Аннабелла Морина. 

Фото: Аннабелла Морина
Фото: Аннабелла Морина

Отмечается, что на месте русла реки частный застройщик собирается устроить дорогу.

Напомним, несколькими годами ранее в КГГА обещали не строить дорог у реки, а решить транспортную проблему путем возведения эстакады и мостов над водоемом.

Ранее сообщалось, что в Киеве вода в реке Лыбедь изменила цвет, став рыжего оттенка

Также ранее сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором

Мы писали, что Лыбедь закована в бетонный коллектор. Все русло забросано мусором, а в реку регулярно сбрасывают нечистоты. По словам начальника Управления экологии КГГА Андрея Малеваного, грязную воду сбрасывают кафе, автомойки и даже крупные предприятия. Однако из-за этих проблем река регулярно выходит из берегов, особенно вблизи Байкового кладбища.

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Тег Киев, река, Почайна

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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