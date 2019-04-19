ФОТОФАКТ. В Киеве летописную реку Почайна заливают бетоном
Киевляне пишут, что реку помещают в подземный коллектор
В Киеве летописную реку Почайна заливают бетоном. Общественные активисты опубликовали фото, как прямо над водоемом сооружают коллектор.
"Часть русла Почайны – 80 метров – заливают бетоном, помещают в подземный коллектор", - сообщает в соцсети киевлянка Аннабелла Морина.
Отмечается, что на месте русла реки частный застройщик собирается устроить дорогу.
Напомним, несколькими годами ранее в КГГА обещали не строить дорог у реки, а решить транспортную проблему путем возведения эстакады и мостов над водоемом.
Ранее сообщалось, что в Киеве вода в реке Лыбедь изменила цвет, став рыжего оттенка.
Также ранее сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором.
Мы писали, что Лыбедь закована в бетонный коллектор. Все русло забросано мусором, а в реку регулярно сбрасывают нечистоты. По словам начальника Управления экологии КГГА Андрея Малеваного, грязную воду сбрасывают кафе, автомойки и даже крупные предприятия. Однако из-за этих проблем река регулярно выходит из берегов, особенно вблизи Байкового кладбища.
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