В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие

В результате столкновения пострадали три человека, они были оперативно госпитализированы

В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bba/e88/5cabbae883bc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bba/e88/5cabbae883bc3.jpg 2019-04-09T00:23:00+03:00 Происшествия В результате столкновения пострадали три человека, они были оперативно госпитализированы

В Киеве лоб в лоб столкнулись два трамвая. Об этом сообщают "Стражи Есперсо" в социальных сетях.

Один из трамваев, работающий на маршруте N28, поворачивал налево и по неизвестным причинам протаранил встречный трамвай N22, который двигался прямо. В результате столкновения пострадали трое пассажиров. Они были госпитализированы.













Согласно сообщению в социальных сетях, представители Киевпастранса от комментариев категорически отказались. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, в Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.























Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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