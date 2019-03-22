В Харькове трамвай сбил пешехода: опубликовано видео

Пострадавший получил сотрясение и ушибы

В Харькове трамвай сбил пешехода: опубликовано видео Таисия Ерохина 2019-03-22T13:48:00+02:00 Харьков Пострадавший получил сотрясение и ушибы

В Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.

По предварительной информации, пенсионер вышел из трамвая и стал обходить по рельсам сзади другой трамвай, который начал двигаться и толкнул потерпевшего.

"В результате происшествия 74-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Он доставлен в больницу скорой неотложной помощи", – говорится в сообщении.

Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.