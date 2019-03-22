В Харькове трамвай сбил пешехода: опубликовано видео
Пострадавший получил сотрясение и ушибы
В Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.
По предварительной информации, пенсионер вышел из трамвая и стал обходить по рельсам сзади другой трамвай, который начал двигаться и толкнул потерпевшего.
"В результате происшествия 74-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Он доставлен в больницу скорой неотложной помощи", – говорится в сообщении.
Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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