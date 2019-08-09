В Киеве патрульные помогли пожилой травмированной женщине благодаря ее домашнему питомцу. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице, копы получили сообщение о необходимости срочной помощи пенсионерке на проспекте Гагарина. "По словам заявителей, ночью они длительное время слышали лай соседской собаки. По их наблюдениям щенок никогда раньше не вел себя слишком активно, не мешал другим жильцам, существование четвероногого соседа было почти незаметным. Поэтому громкий лай восприняли, как сигнал тревоги и решили проверить соседку-старушку. Уже у дверей они услышали тихий хриплый голос, который просил о помощи", - говорится в сообщении. Оказалось, что пожилая женщина упала и травмировалась. Самостоятельно женщина не могла ни открыть дверь, ни вызвать помощь. Патрульные по лестнице через балкон третьего этажа попали в квартиру и открыли дверь коллегам. У входной двери лежала женщина, а рядом с ней сидел радостный четвероногий спасатель, который смог лаем призвать на помощь. Женщине оказали медицинскую помощь и госпитализировали для дальнейшего осмотра и лечения в медицинское учреждение. Ранее мы сообщали, что собаки спасли жизнь своей хозяйке в американском штате Флорида – два лабрадора Белла и Сэди привели соседей на помощь женщине, у которой случился инсульт. Также мы писали, как на Закарпатье собака спасла жизнь жестоко избитому 41-летнему хозяину, не дав злоумышленником добить его, когда тот потерял сознание.