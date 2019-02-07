Лабрадоры спасли свою хозяйку от неминуемой смерти
В сложный момент Белла и Сэди не подвели и позвали людей на помощь своей владелице
Собаки спасли жизнь своей хозяйке в американском штате Флорида – два лабрадора Белла и Сэди привели соседей на помощь женщине, у которой случился инсульт.
После оказанной помощи их владелица Морин Хэтчер рассказала, что, как только почувствовала себя плохо, позвала собак и сказала, что ей нужна помощь. Псы моментально отреагировали.
По словам врачей, если бы собаки так быстро не позвали людей, Морин могла бы и не выжить.
Напомним о другой истории спасения хозяйки собакой – в штате Северная Каролина беспородный пес Пиклз отвлек на себя медведя, который пробрался в дом его хозяйки Тиффани Меррил. Хищник отправился за собакой на улицу, где нагнал и убил.
Также мы писали, как на Закарпатье собака спасла жизнь жестоко избитому 41-летнему хозяину, не дав злоумышленником добить его, когда тот потерял сознание.
Кроме того, сообщалось о китайском Хатико из города Хух-Хото, который почти три месяца ждал свою умершую хозяйку. Собака уже успела прославиться - видео с печальным псом собрало уже почти полтора миллиона просмотров.
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