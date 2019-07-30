Несколько пассажиров от резкого удара машины об автобус упали и травмировались

В Киеве маршрутка врезалась в иномарку: есть пострадавшие 2019-07-30T13:49:00+03:00 Происшествия Несколько пассажиров от резкого удара машины об автобус упали и травмировались

В Оболонском районе столицы маршрутка и иномарка не поделили дорогу. Инцидент произошел накануне вечером, 29 июля.

В частности, маршрутка одного из торговых центров везла пассажиров бесплатного рейса в сторону метро. Внезапно перед автобусом повернула легковушка, за рулем которой была девушка. От сильного и резкого удара пассажиры автобуса упали, несколько человек травмировались, а одного мужчину с разбитым лицом забрала карета скорой помощи.

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Кто должен был уступить дорогу, чтобы избежать аварии, будут выяснять следователи.

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Напомним, вечером 29 июля на проспекте Победы между станциями метро "Нивки" и "Берестейская" в Киеве произошло смертельное происшествие. Грузовик Mercedes, который двигался в направлении центра города, внезапно потерял управление, съехал с дороги на бордюр, снес около пяти метров ограждения и остановился. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали, что 45-летний водитель мертв. Вероятно, смерть настала не в результате аварии, а из-за плохого самочувствия мужчины. Предварительно, у него были проблемы с сердцем. Не исключено, что повлияла на здоровье и жара. Однако точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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