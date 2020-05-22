В Киеве машина ушла под землю (фото)

Фото: Телеграм-канала «Життя Оболонського району»

В Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.

По данным Телеграм-канала "Життя Оболонського району", инцидент произошел на улице Зои Гайдай, 5. На данный момент известно, что автомобиль стоял на плитах, которые внезапно провалились. В итоге, задняя часть машины оказалась в огромной яме.

Реклама

Фото: Телеграм-канала "Життя Оболонського району"

В тренде В Киеве автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

Напомним, также на Оболони сотрудники "Киевводоканала" обнаружили неожиданную и опасную находку: во время ремонта водопроводной сети по улице Малиновского нашли боевой снаряд времен Второй мировой войны.

Кроме того, на проспекте Героев Сталинграда, 42 прорвало подземный водопровод. Очевидцы опубликовали фото, на которых видно, что на месте коммунального ЧП поврежден асфальт, пострадала зеленая зона, а также просела земля, на которой стоял припаркованный микроавтобус.

Как писали новости "Сегодня", 19 мая на Большой Васильковской в Киеве, где тоже проходят гидравлические испытания на теплосети, прорвало трубу. Кипяток залил проезжую часть, по которой ехали машины. Кроме того, 20 мая такое же ЧП произошло на улице Леваневского.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама