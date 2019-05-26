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В Киеве "майор" на BMW сбил ребенка: появились фото

26 мая, 10:51

Участник ДТП уверяет, что работает на генерала в отставке и занимается важными антикоррупционными делами

Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ.

После того, как в Киеве мужчина пытался задушить ребенка в супермаркете, в столице произошло еще одно "детское" ЧП. Представитель общественной организации "Международный антикоррупционный комиссариат" сбил ребенка. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Он отрицает, что находился за рулем, а также рассказал, что занимается важными антикоррупционными делами.

"Майор" Игорь мифической организации "Международный антикоррупционный комиссариат" на BMW около 22:30 на Полковой сбил ребенка. Говорит, что работает на генерала в отставке, занимается очень важным делом по антикоррупционной деятельности. Конечно, он не был за рулем. Ну, так он говорит. Был кто-то, который куда-то делся после наезда. Известно, что ребенка забрали в больницу, где диагностировали травму бедра и таза", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку. У пострадавших – множественные переломы, они уже неделю находятся в больнице. В тот день Евгений вел свою четырехлетнюю дочь в детский сад, но спустя час они с многочисленными переломами рук и ног оказались на больничных койках.


Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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Тег Киев, ДТП, ребенок, майор

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