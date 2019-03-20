В Киеве мошенник завладел квартирой старушки в центре столицы

Стоимость квартиры оценили в 120 тысяч долларов США

Фото: Pixabay

В Киеве мошенник завладел квартирой старушки в центре столицы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/def/996/5c5def9966f16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/def/996/5c5def9966f16.jpg 2019-03-20T19:18:00+02:00 Происшествия Стоимость квартиры оценили в 120 тысяч долларов США

Столичная прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки на улице Ивана Франко в Киеве.

По данным ведомства, житель Полтавской области, зная об отсутствии у пожилой женщины наследников, подал после ее смерти в Центр предоставления административных услуг договор дарения, согласно которому владелица квартиры якобы подарила ему свое жилье.

Таким образом, мошеннику удалось перерегистрировать право собственности на квартиру стоимостью более 120 тыс. долларов США, которая должна была перейти в собственность территориальной общине города Киева.

Кроме того, на основании выданной доверенности в указанной квартире длительное время проживал пасынок подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос об избрании последнем меры пресечения. В ходе дальнейшего расследования также будет проверена причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.

Как известно, рынок недвижимости — золотая жила для аферистов, ведь на одном "объекте" можно заработать на несколько лет вперед. Поэтому мошенники и любят "работать" с "метрами", изобретая все новые схемы. Аферы распространены при покупке как "первички", так и "вторички". "Сегодня" выяснила, как не стать жертвой квартирных мошенников.

Так, в октябре 2018 года были задержаны трое участников группы квартирных мошенников, которые по поддельным документам продавали квартиры киевлян. Аферисты долгое время действовали на территории столицы. Среди задержанных частный нотариус, который помогал преступникам осуществлять незаконные сделки с недвижимостью.

Кроме того, в Украине раскрыли новые схемы мошенничества при аренде жилья.

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