В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Киеве на улице Ревуцкого произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположеном месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что погиб пожилой мужчина. Водитель мотоцикла жив и госпитализирован в срочном порядке. На месте работают медики и полиция.

"Насмерть сбит пилотом мотоцикла Yamaha. Погиб на месте. Пилот пролетел еще около 100 м и упал, пострадал, госпитализирован", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в столице произошло громкое ДТП: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар. Резонансная история продолжает обрастать деталями.

На днях в столице произошло громкое ДТП: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар. Резонансная история продолжает обрастать деталями.

О том, каким может быть ДТП из-за неосторожных пешеходов, смотрите в сюжете:

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