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В Киеве мотоциклист врезался в Lanos и вылетел в Audi: появились фото и видео

20 июня, 08:00

Жуткое ДТП произошло на Окружной дороге

В Киеве на Окружной дороге произошла жуткая авария – мотоциклист загнал свой мотоцикл под Daewoo Lanos, а сам отлетел в Audi. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло вечером 19 июня в районе улицы Зодчих. Как выяснилось, Daewoo Lanos и Audi двигались потоке транспорта по Окружной, а позади них мчался мотоцикл. Daewoo резко остановился из-за перестроившегося впереди автомобиля, а пилот мотоцикла не среагировал на торможение. Мотоциклист завалился на бок, чтобы избежать серьезного столкновения. Из-за этого двухколесный залетел прямо под заднюю часть Daewoo, а водитель вылетел из мотоцикла и, прокатившись по асфальту, сильно ударился в Audi.

В результате ДТП мотоциклист получил перелом голени и численные ушибы. Сейчас мужчина находится под присмотром врачей.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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Тег Киев, ДТП, мотоцикл, легковушки, пострадавший, Окружная дорога

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