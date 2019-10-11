В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео

В Киеве на Софиевской Борщаговке, где ранее внедорожник сбил столб, мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум, установленный на въезде в один их ЖК. Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

На попавших в сеть кадрах видно, что мужчина подъехал к шлагбауму, вышел из машины, сломал его, сел обратно в авто и проехал на территорию.

Реклама

"Охранник, который выбежал к мужчине, уверяет, что человек находился с признаками алкогольного опьянения. Заявление в полицию написано", – уточняется в сообщении паблика.

Ранее в сети распространилось видео, на котором девушка "сразилась в неравном бою" со шлагбаумом. Судя по видео, фигуристую брюнетку то ли не пускали на охраняемую территорию, то ли шлагбаум не поднимался сам.

Напомним, видео женской драки на дороге стало хитом интернета. Девушка за рулем Mercedes-Benz C-Class не хотела пропускать девушку на "зебре" и проявила свое недовольство звуковым сигналом. Однако пешеход решила не оставаться без ответа и ударила пакетом по стеклу машины обидчицы. Сразу после этого представительницы слабого пола устроили драку прямо на перекрестке, а через какое-то время к ним примкнула еще одна женщина – пассажир Mercedes-Benz. Разнимать потасовку пришлось уже мужчинам, которые проходили мимо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама