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В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео

11 октября, 09:59

Инцидент произошел на Софиевской Борщаговке

В Киеве на Софиевской Борщаговке, где ранее внедорожник сбил столб, мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум, установленный на въезде в один их ЖК. Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

На попавших в сеть кадрах видно, что мужчина подъехал к шлагбауму, вышел из машины, сломал его, сел обратно в авто и проехал на территорию.

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"Охранник, который выбежал к мужчине, уверяет, что человек находился с признаками алкогольного опьянения. Заявление в полицию написано", – уточняется в сообщении паблика.

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Фото: moygrad

Ранее в сети распространилось видео, на котором девушка "сразилась в неравном бою" со шлагбаумом. Судя по видео, фигуристую брюнетку то ли не пускали на охраняемую территорию, то ли шлагбаум не поднимался сам.

Напомним, видео женской драки на дороге стало хитом интернета. Девушка за рулем Mercedes-Benz C-Class не хотела пропускать девушку на "зебре" и проявила свое недовольство звуковым сигналом. Однако пешеход решила не оставаться без ответа и ударила пакетом по стеклу машины обидчицы. Сразу после этого представительницы слабого пола устроили драку прямо на перекрестке, а через какое-то время к ним примкнула еще одна женщина – пассажир Mercedes-Benz. Разнимать потасовку пришлось уже мужчинам, которые проходили мимо.

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Киев шлагбаум range rover

Источник: Сегодня

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