В Киеве мужчина ограбил инкассаторскую машину, в которой забыли закрыть дверь

Инкассаторы отправились заправлять банкомат, а в это время мужчина вынес из автомобиля сумки с деньгами

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

На улице Митрополита Липковского в Соломенском районе столицы мужчина ограбил инкассаторский автомобиль. Злоумышленник воспользовался незапертой дверью машины и вынес из автомобиля пакеты с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

"Когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина воспользовался незапертой дверью и вынес из автомобиля пакеты с деньгами. Начато уголовное производство. За содеянное правонарушителю грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

На данный момент полиция еще не задержала подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов компании, обслуживающей терминалы пополнения мобильной связи .

Также в Днепре произошло ограбление. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих мужчин, которые проводили инкассацию денег в торговых киосках, около 500 тысяч гривен.

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