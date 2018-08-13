Вооруженное ограбление в Днепре: у инкассаторов отняли 500 тысяч гривен

Утром 13 августа в Днепре произошло ограбление: неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих мужчин около 500 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

По словам очевидцев, около 10 часов утра по улице Космической трое днепрян на автомобиле ВАЗ-2106 проводили инкассацию денег в торговых киосках – они объехали несколько торговых точек и собрали около полумиллиона гривен.

Когда они остановились возле одного из ларьков, к ним подъехал Mitsubishi Lancer, из которого вышли неизвестные и отняли собранные деньги, а после этого сели в машину и уехали. Их попытался преследовать водитель инкассаторов, однако на одной из улиц он врезался в "Москвич", а грабителям удалось скрыться.

"К нам поступил вызов о том, что неизвестные на автомобиле завладели денежными средствами. Сумму я назвать не могу, потому что она пока что ничем не подтверждена. Информации, подтверждающей, что угрожали предметом, похожим на пистолет, пока у нас тоже нет. Изначально по Днепру ввели план "Перехват", но поскольку он не дал результатов, начались оперативные мероприятия", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Национальной полиции Анна Старчевская.

По ее словам, сейчас оперативный план уже отменен, но большая часть полиции Соборного района занимается розыском лиц, которые причастны к преступлению.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Разбой". Поиск преступников продолжается.

Напомним, 12 августа в Киеве трое налетчиков устроили нападение на ломбард. Они застрелили охранника и вынесли товара на пять миллионов гривен.

Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.