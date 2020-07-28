В Киеве мужчина пытался "продать" место на кладбище за 10 тысяч долларов

Подозреваемого задержали и объявили подозрение по статье о злоупотреблении влиянием

В Киеве задержали мужчину, который пообещал жителю столицы за 10 тысяч долларов посодействовать в захоронении его родственницы на полузакрытом городском кладбище в Деснянском районе.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый, используя личные связи, пообещал гражданину, у которого умерла родственница, повлиять на должностных лиц коммунального предприятия с целью получения разрешения на ее захоронение на территории полузакрытого кладбища, расположенного в Деснянском районе Киева. За такие услуги он требовал 10 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Ранее сообщалось, что в столице на кладбищах катастрофически не хватает мест для захоронений. Из-за этого одни киевляне вынуждены заботиться о месте вечного покоя заранее, а другие на этом наживаются, продавая могилы своих покойных родственников. Журналисты "Сегодня" провели свое расследование и попробовали купить такое место на кладбище.

Подробнее о проблеме с местами на столичных кладбищах смотрите в сюжете:

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