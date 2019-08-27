В Киеве мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин: фото, видео

Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся

В Деснянском районе столицы во второй половине 26 августа вооруженный ружьем мужчина ограбил ювелирный магазин. В результате нападения никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что во время нападения охранника заведения не было на месте. Мужчина разбил две витрины и, угрожая персоналу ружьем, забрал ювелирные украшения.

"Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", – говорится в сообщении.

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Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Разбой". За совершенное преступление злоумышленнику грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее неудачное ограбление ювелирного магазина со стрельбой произошло в Киеве – охранник помешал вооруженному злоумышленнику совершить ограбление. Тот даже выстрелил, но не попал, после чего сбежал с места преступления.

Помимо того, в начале года в Харьковской области полицейские задержали шестерых иностранцев по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге.

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