В Киеве на Броварском проспекте внедорожник сбил мужчину
Водитель Land Cruiser вовремя не заметил перебегающего дорогу мужчину
В Киеве, где недавно из-за столкновения автомобилей погибла женщина, на Броварском проспекте внедорожник Toyota Land Cruiser сбил пешехода, который перебегал дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло 20 февраля около 20:50. По предварительным данным, водитель Opel решил припарковать автомобиль на обочине, чтобы подобрать отвалившийся молдинг. Он дождался красного сигнала светофора и вышел на проезжую часть, но к моменту, когда для машин загорелся зеленый, не успел вернутся на тротуар. Водитель Land Cruiser вовремя не заметил перебегающего дорогу мужчину. В результате столкновения пострадавший получил травму головы: медики подозревают сотрясение мозга.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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