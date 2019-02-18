Смертельное ДТП на Столичном шоссе – фото с места страшной аварии
В разбитой машине сгорела женщина-пассажир
В Киеве на Столичном шоссе произошла жуткая авария. Там в ночь на 16 февраля 20-летний водитель внедорожника BMW Х5 вылетел с дороги, протаранил ограду, а после этого врезался в Daewoo Lanos.
От удара легковушку смяло и она вспыхнула. Водителю Daewoo, несмотря на травмы, удалось выбраться. После того как спасатели потушили огонь, в салоне обнаружили обгоревшее тело пассажирки.
Самое ужасное, что водитель BMW скрылся с места ДТП, бросив свое авто и пострадавших. Позже он явился в полицию уже с адвокатом.
"С ним проводят следственные действия, отобраны биологические образцы для установления степени опьянения", — рассказали в полиции. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее накануне в Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.
Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП на Столичном шоссе – фото с места страшной аварии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"