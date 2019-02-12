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В Киеве на бульваре Леси Украинки произошла стрельба

Вчера, 10:03

Огонь из гладкоствольного ружья открыли у ресторана, пострадавших нет

Фото: "Информатор"
Фото: "Информатор".
В Киеве на бульваре Леси Украинки произошла стрельба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/27a/14f/5c627a14f3dda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/27a/14f/5c627a14f3dda.jpg Происшествия Огонь из гладкоствольного ружья открыли у ресторана, пострадавших нет

В Киеве, где недавно трое мужчин устроили разборки возле магазина, на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, сообщает "Информатор".

О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.

Правоохранители подтвердили информацию о стрельбе. По данным издания, выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца". Мужчина был пьян. Что стало причиной стрельбы на данный момент неизвестно.

Напомним, недавно на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.

Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

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Тег Киев, стрельба, автомобиль, Леси Украинки

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