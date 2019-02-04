Медикам удалось спасти глаз 4-летнему мальчику, в которого выстрелили в Киеве
Ребенка ранил в лицо мужчина, устроивший разборки возле магазина
Вопиющий случай произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема. Средь бела дня 1 февраля трое мужчин устроили разборки возле магазина, один из них достал пистолет и выстрелил.
Именно в этот момент мимо проходила семья с 4-летним ребенком, и пуля попала маленькому мальчику прямо в лицо. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую, ребенка с травмой глаза госпитализировали. Стрелка вскоре удалось задержать правоохранителям.
"Мужчина сознался и указал место, где спрятал пистолет", – сообщили в патрульной полиции.
Здесь также говорят, что глаз ребенку врачам удалось спасти. В ГУ НП Киева добавляют, что открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, 27 января мы писали, что на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.
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