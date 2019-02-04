Медикам удалось спасти глаз 4-летнему мальчику, в которого выстрелили в Киеве

Ребенка ранил в лицо мужчина, устроивший разборки возле магазина

Медикам удалось спасти глаз 4-летнему мальчику, в которого выстрелили в Киеве Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e1/09b/5c57e109b7d6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e1/09b/5c57e109b7d6c.jpg 2019-02-04T08:53:00+02:00 Происшествия Ребенка ранил в лицо мужчина, устроивший разборки возле магазина

Вопиющий случай произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема. Средь бела дня 1 февраля трое мужчин устроили разборки возле магазина, один из них достал пистолет и выстрелил.

Именно в этот момент мимо проходила семья с 4-летним ребенком, и пуля попала маленькому мальчику прямо в лицо. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую, ребенка с травмой глаза госпитализировали. Стрелка вскоре удалось задержать правоохранителям.

"Мужчина сознался и указал место, где спрятал пистолет", – сообщили в патрульной полиции.

Здесь также говорят, что глаз ребенку врачам удалось спасти. В ГУ НП Киева добавляют, что открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, 27 января мы писали, что на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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