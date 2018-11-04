В Киеве на Оболони задержали вора, который снимал номера с автомобилей

Сегодня, 19:49

Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Киеве на Оболони задержали местного жителя 1981 года рождения, который промышлял воровством номерных знаков с автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

"Инцидент произошел на улице Макеевской Оболонского района столицы. Работники полка полиции особого назначения №1 остановили подозрительного мужчину, который в руках держал номерные знаки, снятые с машины", – говорится в сообщении.

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Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина действительно снял их с чужих иномарок. Теперь они проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что владельцы "евроблях" оказались под прицелом мошенников, которые крадут автомобильные номера. Преступники знают, что полиция не поможет "евробляхерам", а сделать дубликат номерного знака в Украине невозможно. Однако юристы советуют в любом случае привлекать к решению проблемы полицию.

Кроме того, МВД предлагает заказывать индивидуальные номерные знаки автомобилей через Интернет. Оформить заказ индивидуального автомобильного номера можно будет на сайте СЦ. Для этого потребуется заполнить анкету и иметь электронную цифровую подпись. В анкете помимо всего прочего нужно будет указать желаемый номер.
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