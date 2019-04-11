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В Киеве на Шулявке произошло серьезное ДТП: фура полностью перекрыла улицу

Сегодня, 15:15

Предположительно, водитель фуры на Гетьмана хотел развернуться перед Шулявским путепроводом

Фото: Н.Мамчур
Фото: Н.Мамчур. Фото: Сегодня

Серьезное ДТП произошло на Шулявке недалеко от ТЦ на улице Вадима Гетьмана, 6. Около 15:00 там столкнулись фура и две легковушки - Nissan и Toyota. В результате ДТП грузовой автомобиль практически полностью перекрыл улицу Вадима Гетьмана.

По предварительной информации, все три машины ехали в попутном направлении в сторону Шулявки, однако, вероятнее всего, перед закрытым Шулявским путепроводом водитель фуры решил в нарушение ПДД развернуться в обратную сторону. Однако этот маневр из-за габаритов не удался и фура задела задней частью Nissan, который в итоге въехал в Toyota.

Вследствие ДТП практически перекрыта вся улица Гетьмана, для проезда машин осталась только одна полоса общественного транспорта. Также авария грозит пробками, которые уже начинают наблюдаться с Кардач.

О пострадавших пока данных нет. Также на месте ДТП пока нет и патрульных.

Ранее сообщалось, что накануне огромная фура разъезжала по встречной полосе на столичном Подоле, шокируя водителей. 

Напомним, на Броварской Окружной дороге возник затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. Причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся. 

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Тег Киев, ДТП, шулявка

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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