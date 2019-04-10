В Киеве огромная фура шокировала водителей, разъезжая по встречной полосе
Чудом фура не наделала беды, однако лихача так и не задержали
Киевляне в социальных сетях активно обсуждают маневры фуры, которая вчера вечером, 9 апреля, ехала по киевской набережной в сторону Подола по встречной полосе.
"Это было очень страшно, когда ты спокойно едешь, зная хорошо дорогу, и тут внезапно на встречу летит фура. Это был шок", – пишет пользователь Ярослав Дорошенко.
Водители так и не могут понять, как фура попала на встречную полосу, поскольку на дороге везде есть отбойник, через который не проедешь.
В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что такой случай действительно был.
"Вчера в 22:54 нам поступил вызов, что фура двигается по встречной, третьей, полосе и в сторону Подола. Все патрули были извещены об этом и сориентированы. Увы, но пока они доехали на место вызова – Набережное шоссе, фуры там уже не было. Видимо, водитель, разобравшись с дорогой, уехал, найти его также не удалось", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.
В полиции конечно тоже недоумевают по поводу того, что водитель фуры мог натворить беды на дороге, но разводят руками, так как задержать лихача не смогли. Кстати, на видео с опасным маневром фуры, которое засняли киевский автолюбители, с трудом можно рассмотреть номерные знаки автомобиля.
Мы посоветовали полицейским проверить камеры видеонаблюдения, чтобы найти водителя, но нас заверили, что автофиксация на столичных камерах не работает.
Напомним, в Днепре фура протаранила автомобиль BMW. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Водитель пытался избежать столкновения с легковушкой но тщетно. После удара фура продолжила движение и вылетела на пешеходную зону, где сбила вентиляционную конструкцию метрополитена.
Напомним, на Броварской Окружной дороге возник затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. Причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся.
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