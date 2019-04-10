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В Киеве огромная фура шокировала водителей, разъезжая по встречной полосе

Сегодня, 15:17

Чудом фура не наделала беды, однако лихача так и не задержали

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
В Киеве огромная фура шокировала водителей, разъезжая по встречной полосе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ddd/8a3/5caddd8a33466.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ddd/8a3/5caddd8a33466.jpg Происшествия Чудом фура не наделала беды, однако лихача так и не задержали

Киевляне в социальных сетях активно обсуждают маневры фуры, которая вчера вечером, 9 апреля, ехала по киевской набережной в сторону Подола по встречной полосе. 

"Это было очень страшно, когда ты спокойно едешь, зная хорошо дорогу, и тут внезапно на встречу летит фура. Это был шок", – пишет пользователь Ярослав Дорошенко.

Водители так и не могут понять, как фура попала на встречную полосу, поскольку на дороге везде есть отбойник, через который не проедешь. 

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что такой случай действительно был. 

"Вчера в 22:54 нам поступил вызов, что фура двигается по встречной, третьей, полосе и в сторону Подола. Все патрули были извещены об этом и сориентированы. Увы, но пока они доехали на место вызова – Набережное шоссе, фуры там уже не было. Видимо, водитель, разобравшись с дорогой, уехал, найти его также не удалось", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В полиции конечно тоже недоумевают по поводу того, что водитель фуры мог натворить беды на дороге, но разводят руками, так как задержать лихача не смогли. Кстати, на видео с опасным маневром фуры, которое засняли киевский автолюбители, с трудом можно рассмотреть номерные знаки автомобиля.

Мы посоветовали полицейским проверить камеры видеонаблюдения, чтобы найти водителя, но нас заверили, что автофиксация на столичных камерах не работает.

Напомним, в Днепре фура протаранила автомобиль BMW. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Водитель пытался избежать столкновения с легковушкой но тщетно. После удара фура продолжила движение и вылетела на пешеходную зону, где сбила вентиляционную конструкцию метрополитена.

Напомним, на Броварской Окружной дороге возник затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. Причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся. 

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Тег Киев, ДТП, встречка, встречаня полоса

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве огромная фура шокировала водителей, разъезжая по встречной полосе". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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