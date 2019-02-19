ФОТОФАКТ. В Киеве на территории института провалился пешеходный мост

В счастью, никто не пострадал

Фото: facebook.com/biletskyi.

В Киеве на территории института провалился пешеходный мост Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/bd0/5c6c17bd00b43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/bd0/5c6c17bd00b43.jpg 2019-02-19T16:55:00+02:00 Происшествия В счастью, никто не пострадал

На территории института педиатрии, акушерства и гинекологии Нацакадемии медицинских наук Украины (ул. Платона Майбороды, 8), рухнул пешеходный мост. Фото разрушенной конструкции опубликовали пользователи социальных сетей.

ЧП произошло минувшей ночью.

"Все что нам известно – мост рухнул ночью, пострадавших нет. Но на эти вопросы сможет ответить руководство института – оно на совещании", – рассказали нам в приемной директора института.

В управлении по вопросам ЧС КГГА нам сообщили, что про обвал моста на данный момент неизвестно в департаменте здравоохранения КГГА и никто из представителей института не обращался за помощью к столичным спасателям.

"Мы выясняем, что именно произошло на территории института и причины обрушения конструкции. Нужно так же выяснить был ли по мосту разрешен проход пешеходов, возможно он был закрыт", – сообщили "Сегодня" в управлении по чрезвычайным ситуациям КГГА.

Напомним, в ноябре 2018-го в Киеве на Борщаговке на проезжей части дороги провалился асфальт. Инцидент произошел около 13:10 в воскресенье, 25 ноября. Асфальт провалился на улице Семьи Сосниных возле выезда из гипермаркета "Ашан". Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.