ФОТОФАКТ. В Киеве на территории института провалился пешеходный мост
В счастью, никто не пострадал
На территории института педиатрии, акушерства и гинекологии Нацакадемии медицинских наук Украины (ул. Платона Майбороды, 8), рухнул пешеходный мост. Фото разрушенной конструкции опубликовали пользователи социальных сетей.
ЧП произошло минувшей ночью.
"Все что нам известно – мост рухнул ночью, пострадавших нет. Но на эти вопросы сможет ответить руководство института – оно на совещании", – рассказали нам в приемной директора института.
В управлении по вопросам ЧС КГГА нам сообщили, что про обвал моста на данный момент неизвестно в департаменте здравоохранения КГГА и никто из представителей института не обращался за помощью к столичным спасателям.
"Мы выясняем, что именно произошло на территории института и причины обрушения конструкции. Нужно так же выяснить был ли по мосту разрешен проход пешеходов, возможно он был закрыт", – сообщили "Сегодня" в управлении по чрезвычайным ситуациям КГГА.
Напомним, в ноябре 2018-го в Киеве на Борщаговке на проезжей части дороги провалился асфальт. Инцидент произошел около 13:10 в воскресенье, 25 ноября. Асфальт провалился на улице Семьи Сосниных возле выезда из гипермаркета "Ашан". Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения.
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