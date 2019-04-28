В Киеве на вокзале задержали карманника

Мужчина попался, когда вытащил кошелек из сумочки у иностранки

На Киевском вокзале задержали карманника. Фото: Нацполиция

В Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, к сотрудникам уголовного розыска обратилась жительница другого государства и сообщила, что на железнодорожном вокзале у нее из сумки вытащили кошелек.

"Во время отработки полученной информации стражи порядка заметили мужчину, который неоднократно попадал в поле зрения полиции за совершение правонарушений. Его остановили для проверки, а в ходе поверхностного осмотра был обнаружен женский кошелек с деньгами и документами", – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 38-летний уроженец Донецкой области, который последние годы проживал в столице. Ранее он уже был осужден за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Было открыто уголовное производство по статье "кража".

Напомним, ранее мы писали о том, что водителей маршруток заподозрили в сговоре с карманниками. И, поскольку полиция часто бессильна, пострадавшие вынуждены защищаться самостоятельно – в соцсетях часто выкладывают фото "щипачей", пойманных с поличным. Но карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон. Они осуществляют 8-10 карманных краж в день. И это только зарегистрированные случаи, и только по Киеву.

Ранее также сообщалось, что жертвами карманников все чаще становятся посетители кафе и ресторанов. Самый популярный метод ограбления – из карманов верхней одежды на вешалках. Опытным карманникам хватит для этого 10 секунд.

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