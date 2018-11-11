В Киеве на Воздухофлотском Mazda на скорости влетела в подземный переход: фото

Из пробитого бака бензин разлился по всему переходу

Ранним утром в воскресенье, 11 ноября, в Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко водитель Mazda, не справившись с управлением, съехал с дороги и на скорости влетел в подземку. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что через пробитый из-за столкновения бензобак бензин разлился по всему пешеходному переходу. Полицейские оцепили территорию, а спасатели ГСЧС ликвидировали разлив горючего.

По словам правоохранителей, водитель Mazda не был пьян и, возможно, просто уснул за рулем. Известно, что кроме него никто не пострадал

А вчера, 10 ноября, в Днепровском районе Киева ранним утром произошло похожее ДТП: автомобиль Renault Megane насквозь протаранил крытый подземный переход и врезался в столб.

Ранее авто врезалось в киоск на остановке на Петропавловской Борщаговке.