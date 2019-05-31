В Киеве на Южном мосту микроавтобус сбил лося: видео 18+

Животное от полученных травм скончалось на месте

Фото: Александр Яремчук

В Киеве в пятницу, 31 мая, на Южном мостовом переходе произошло ДТП, в результате которого погибло крупное животное. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на мосту микроавтобус Mercedes-Benz сбил лося.

Животное от полученных травм скончалось на месте.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

Напомним, ранее огромный лось стал причиной ДТП под Киевом, в котором пострадали три человека. Тогда пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии, животное погибло. Авария произошла на трассе Чернобыль – Славутич.

Кроме того, на Новоирпенской трассе под Киевом произошло курьезное ДТП, виновником которого стал выскочивший на дорогу лось. Несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу дикого зверя. Очевидцы сообщили, что животное тоже задели, но не сильно – лось остался на ногах и в большой растерянности.

Также сообщалось, что возле Львова на международной трассе Киев – Чоп стадо кабанов стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был поврежден легковой автомобиль.

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