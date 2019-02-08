В Киеве накрыли интернет-порностудию

В штате в три смены «трудились» 20 девушек, получавшие 40% от общей прибыли

Фото: Нацполиция

В Киеве накрыли интернет-порностудию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3f/8e6/5c5d3f8e6c127.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3f/8e6/5c5d3f8e6c127.jpg 2019-02-08T10:41:00+02:00 Происшествия В штате в три смены «трудились» 20 девушек, получавшие 40% от общей прибыли

Правоохранители разоблачили в Киеве интернет-порностудию, в которой работали 20 девушек, а также задержали организатора незаконного бизнеса, сообщили в ГУ НП столицы.

Арендовав четырехэтажный дом, злоумышленник оборудовал студию специальной техникой: осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и специальной мебелью.

"Местный житель привлек к своему бизнесу двух мужчин – администраторов, которые организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входила женщина, которая вербовала девушек и проводила с ними собеседования", – рассказал и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Правоохранители провели четыре санкционированные обыски по месту жительства организатора, в его автомобиле, в месте, где отбирали девушек, и в частном доме, где работала порностудия.

"Мы задержали владельца, администраторов и работников порностудии. Мы установили, что устроил ее 31-летний киевлянин", – добавил Алексей Гаврилюк.

Всего в предоставление интимных услуг злоумышленники привлекли двадцать девушек, которые работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

По данному факту следственным управлением полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") Уголовного кодекса Украины. Пять участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении. Суд избрал им меры пресечения: организатору – в виде домашнего ареста, а другим – личное обязательство. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее оперативники пресекли деятельность борделей в центре столицы.По данным правоохранителей, в Голосеевском районе разоблачили заведение по предоставлению сексуальных услуг. Бизнес наладила 32-летняя жительница Полтавы. В двух арендованных квартирах "работали" 12 женщин.

Напомним, недавно мы писали, что на Подоле в Киеве закрыли "массажный салон", где оказывали интимные услуги. Постоянно в салоне работали четыре молодые женщины.

Кроме того, в конце октября мы сообщали, что в Киеве разоблачили один из самых дешевых борделей. В притоне работали девушки из Киевской области, Херсона и РФ.

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