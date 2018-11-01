В Киеве неизвестные по ночам массово воруют кусты

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района сообщили об очередном случае воровства высаженных растений. Как отметили на предприятии, ночью на транспортной развязке на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестные похитили 12 кустов можжевельника.

Кроме того, при осмотре балансовых территорий коммунальщики обнаружили, что исчезло 10 кустов на транспортной развязке на пересечении ул. Светлицкого и проспекта Свободы. Коммунальщики пожаловались, что трудно с такими умельцами создавать красоту на Виноградаре.













Фото: КП СЗН Подольского района

Фото: КП СЗН Подольского района

Фото: КП СЗН Подольского района

Фото: КП СЗН Подольского района

Фото: КП СЗН Подольского района

Фото: КП СЗН Подольского района

Напомним, как сообщал сайт "Сегодня", это не первый подобный случай в столице. Месяц назад работники КП СЗН Шевченковского района сообщили об украденных туях в парке "Сырецкий". Деревья исчезли на следующий день после того, как их посадили. Правда, выкопанные туи были вскоре найдены на территории парка, злоумышленники не успели их вывезти.

Всего по данным "Киевзеленстроя" в этом году были украдены более тысячи кустов и огромное количество цветов.

Также мы сообщали, что на Подоле массово срезают деревья. Киевлян взволновали работы, которые проводятся на самом зеленом бульваре.