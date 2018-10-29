На Подоле массово срезают деревья: реакция коммунальщиков
Киевлян взволновали работы, которые проводятся на самом зеленом бульваре
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Фото: Киевзеленстрой
Жители столицы в соцсетях сообщили, что на бульваре улиц Нижний и Верхний Вал в Подольском районе столицы сотрудники коммунальных служб начали срезать деревья. Киевляне возмущаются, что это одна из немногих больших зеленых зон в этом районе, и не хочется, чтобы она пострадала.
В КП СЗН Подольского района уверяют, что выполняют только необходимые санитарные работы.
"Не волнуйтесь, мы срезаем сухие ветки, омолаживаем деревья, которые на самом деле имеют неприглядный вид. Цель обрезки – удаление сухих, пораженных болезнями или паразитами веток, и гнилых, аварийных. Такие ветви опасны при порывах ветра, накоплении снега, они ломаются и наносят вред людям, автомобилям", – сообщают на предприятии.
Здесь говорят, что в прошлом году работников вызывали огромное количество раз из-за падения веток.
"Это превентивные меры. Все срезы мы обрабатываем специальной замазкой. Срезаются только аварийные деревья, которые представляют угрозу для жизни людей", – уверяют в КП СЗН.
Также сотрудники добавляют, что на бульваре были выкорчеваны пни, сформированы кусты. Планируют выполнить работы по опломбированию дупел и выравниванию газона.
Напомним, в Святошинском районе коммунальщики спасали городские деревья от омелы.
Ранее неизвестные умышленно уничтожили огромное количество деревьев в Деснянском районе. По одной из версий, участок кто-то хочет таким образом захватить, а в полиции ждут, пока подсчитают убытки. О беспределе, который произошел в зеленой зоне между Броварским проспектом и ул. Киото, сообщили активисты и сотрудники "Киевзеленстроя".
Кроме того, под Киевом строители прямо в лесу сливали лишний бетон. В результате сотни деревьев оказались в каменной ловушке.