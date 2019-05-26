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В Киеве неизвестный обокрал мужчину: в сумке было более 800 тысяч гривен

26 мая, 13:21

Нападающий брызнул в лицо мужчины из газового баллончика

Фото: Анатолий Бойко

В Киеве неизвестный ограбил мужчину в подъезде жилого дома. Об этом сообщает издание УНН.

Ограбление произошло в Подольском районе столицы. Неизвестный напал на жителя дома в подъезде, когда тот возвращался домой.

Нападающий брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После этого скрылся. По предварительной информации, в рюкзаке было более 800 000 гривен.

Начато досудебное расследование по статье "Разбой" (ст. 187 УК Украины).

Напомним, мы писали, что в Днепре завелись "луковые" воры, которые по ночам обносили огороды в частном секторе – они обрывали целые плантации зеленого молодого лука. О том, что кто-то повыдергивал весь зеленый лук из земли, владельцы огородов обнаружили утром – на участке в почти сто квадратных метров осталось всего несколько десятков ростков. Было украдено как минимум 50 килограммов лука, рассказал мужчина. цены на него на оптовом рынке сейчас достигают полсотни гривен, так что заработали воры немало. А через несколько дней обокрали огород на соседней улице.

Кроме этого, ранее в Черниговской области мужчина обокрал медпункт. Ночью вор повредил дверь в сельском ФАПе и украл оттуда медикаменты, электроприборы, личные документы и банковскую карточку заявительницы. Со счета владелицы злоумышленник снял в нескольких банкоматах больше 40 тысяч гривен.

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Тег Киев, кража, вор, ограбление, газовый баллончик

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Источник:

УНН

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