В Днепре завелись "луковые" воры

Задержанием воришек пришлось заниматься самим пострадавшим

В Днепре завелись "луковые" воры, которые по ночам обносили огороды в частном секторе – они обрывали целые плантации зеленого молодого лука.

О том, что кто-то повыдергивал весь зеленый лук из земли, владельцы огородов обнаружили утром – на участке в почти сто квадратных метров осталось всего несколько десятков ростков.

"Вот в ту сторону они уходили. До посадки видно, что они шли и вытирали ноги. От грязи, оно как раз после дождя", – объяснил днепрянин Александр Повзло.

Было украдено как минимум 50 килограммов лука, рассказал мужчина. цены на нее на оптовом рынке сейчас достигают полсотни гривен, так что заработали воры немало. А через несколько дней обокрали огород на соседней улице.

Злоумышленники обирали огороды, на которые легко попасть – на одном из них, рядом с дорогой, нет и забора, и на ней успели вырвать несколько грядок, поскольку воров что-то испугало, предположил владелец огорода.

"Вот, где крупнее – рвали. Да. Они там начали, там было еще чуть‑чуть. А этот подобрали", – сообщил он.

По следам, которые оставили на грядке луковые воры, владельцы предположили, что дерзких воров было двое.

"Мужчина и женщина. Они знали, чего зашли", – предположил владелец огорода.

В полиции признали, что такая кража – уголовное преступление.

"Будет квалифицировано как кража с проникновением в домовладение. Будет открыто уголовное производство", – заверила Анна Старчевская, спикер управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Однако сами пострадавшие организовали ночное патрулирование.

"Вооружившись средствами самозащиты, с пустыми руками конечно не ходим. В случае чего – делаем видеозапись, вызываем полицию", – рассказал житель Днепра Роман Гаевский.

И в одну из ночей им повезло: "Два жулика утащили опять цибулю, которую не успели украсть позапрошлой ночью. Вот лук, сумочка с луком, со свеженьким луком.

Злодеем оказался местный житель. Он признался, что впервые – с подругой – лук вырвал у соседки.

"Ты почему с тети Вали начал? Она тебе что-то плохое сделала? – Нет. ‑ Откуда ты заходил? – С огорода", – признал он.

За кражу лука воришкам грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, не так давно в столице прохожие задержали вора, который украл у женщины кошелексредь бела дня. Инцидент произошел под Индустриальным мостом. Мужчина расстегнул рюкзак, который находился у нее за спиной, и вытащил оттуда кошелек. Женщина успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать.

Кроме того, мы писали, что киевляне жалуются, что количество краж растет, а совершают их в основномлица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

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