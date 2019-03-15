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В Днепре фура без тормозов протаранила BMW и вылетела на тротуар

Сегодня, 14:30

Водитель пытался избежать столкновения с легковушкой, но тщетно

Фото: facebook.com/vartovi.espreso
Фото: facebook.com/vartovi.espreso.
В Днепре фура без тормозов протаранила BMW и вылетела на тротуар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b97/ab1/5c8b97ab18cfa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b97/ab1/5c8b97ab18cfa.jpg Днепр Водитель пытался избежать столкновения с легковушкой, но тщетно

В Днепре фура протаранила автомобиль BMW. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Водитель пытался избежать столкновения с легковушкой но тщетно. После удара фура продолжила движение и вылетела на пешеходную зону, где сбила вентиляционную конструкцию метрополитена.

В результате дорожного происшествия скорая госпитализировала водителя BMW, сообщают "Вартові Еспресо".

Накануне мы писали, что на трассе М-14 Одесса – Мелитополь перевернулся прицеп грузового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, ДТП произошло около 07:40. Автомобиль DAF с полуприцепом ехал из Одессы в направлении села Визирка. По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся. Груз (семечки) высыпался на дорогу.

Напомним, на Броварской Окружной дороге затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся. 

Также сообщалось, что в Харькове посреди дороги перевернулся грузовик. К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. На водителя транспортного средства был составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения".

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Тег авария, ДТП, грузовик, фура

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