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В Киеве отключили свет в пансионате, где живут переселенцы

26 декабря, 15:24

В пансионате живут 54 ребенка с Донбасса

Фото: Руслан Калинин

Фото: Руслан Калинин

В Пуще-Водице в пансионате "Джерело", где живут переселенцы, отключили электроснабжение. Об этом сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

"В пансионате "Джерело" отключили электроснабжение. Здесь находится 160 переселенцев, из которых 54 ребенка. Пока отсутствует возможность приготовить пищу и обогреться. Срочно приехали на место", – написал Калинин.

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Два года назад в курортном поселке Куяльник в корпусе №1 санатория Пирогова, где проживают инвалиды и многодетные семьи из зоны боевых действий, отключили электроэнергию. В здравнице утверждают, что это — "вынужденная мера из-за большой задолженности". Новости "Сегодня" узнали, как живется переселенцам в санаториях Одесской области спустя два года после приезда.

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Фото: Подольская РГА

Также мы писали о женщине, которая переехала из Донецка в Кривой Рог и нашла себе дело по душе – она начала шить сумки из старой одежды, а профессиональное оборудование приобрела за деньги, полученные от программ поддержки переселенцам.

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Киев переселенцы Пуща-Водица

Источник: Сегодня

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