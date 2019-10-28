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В Киеве парень пытался изнасиловать 16-летнюю девушку: появилось видео допроса

28 октября, 12:08

Юношу до приезда копов задержал таксист

В Киеве полицейские задержали 19-летнего парня, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел на проспекте Академика Глушкова. Как рассказал и.о. начальника отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Олег Самойлик, юноша зашел в кафе, в котором работает девушка, чтобы якобы спросить дорогу к местной строительной площадке.

Фото: ГУНП в Киевской области

"Сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Но тот начал приставать к ней, бросил на землю и пытался изнасиловать. Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, остановил молодого человека и держал до прибытия полиции", - рассказал Самойлик.

Как выяснилось, юноша оказался жителем Киевской области. Он был ранее судимый за грабеж. Кроме того, копы опубликовали видео допроса задержанного.

"Начато уголовное производство по части второй статьи 15, частью третьей статьи 152 (Оконченное покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавил Самойлик.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Киев задержание изнасилование несовершеннолетняя юноша

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