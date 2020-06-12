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В Киеве пассажир порезал водителя такси

12 июня, 00:19

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мужчина вонзил нож в ногу водителю

В Киеве в одной из служб такси поступил заказ о поездке, которая стартовала на улице Автозаводской, 25, а закончилась поножовщиной.

Об этом информирует Киев.Оперативный в Telegram-канале.

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Водитель такси прибыл по адресу, где его уже ждали. В авто села пара – женщина и мужчина. Правда, мужчина вел себя неадекватно – грубиянил, кричал, нецензурно ругался и пытался спровоцировать конфликт.

Водитель остановил авто и попросил выйти пассажиров.

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Они отказывались выходить. В ответ таксист вышел, открыл им дверь и попросил выйти. Те вышли, но, когда выходили, то человек вонзил нож в ногу водителю.

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После этого пара пассажиров убежала. Водителю оказывали помощь врачи.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сообщалось о том, что в Одессе женщина уснула в такси и лишилась 72 тысяч гривен, которые были на ее банковской карте. Подозреваемую установили в ходе следственно-розыскных мероприятий – 32-летняя одесситка призналась в содеянном. После инцидента женщине-таксисту грозит – до пяти лет лишения свободы.

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Киев такси пассажиры резня

Источник: Сегодня

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