В Киеве подросток устроил ЧП в школе: учеников и педагогов срочно эвакуировали

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В Киеве 13-летний парень сорвал учебный день в школе на Оболони. Подросток пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Получив отказ охранника, подросток распылил в вестибюле слезоточивый газ, что, в результате, привело к эвакуации учащихся и педагогов, рассказали в полиции столицы.

В полицию об инциденте сообщил директор школы. Как оказалось, подростка в школу не пустил охранник и попросил покинуть помещение, на что парень оскорбил работника и распылил ему в лицо газ раздражающего действия.

"После совершенного правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник. Вскоре после изучения записей с камер видеонаблюдения мы установили личность правонарушителя, который несколько лет находится в полиции на учете", – сообщил замначальника сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Демьяненко.

Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее составляли административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Правонарушителя мы нашли по месту жительства. Он нам рассказал, что приобрел газовый баллончик через интернет и с помощью него решил наказать охранника, который не пустил его в школу", – добавил Владимир Демьяненко.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее в Харькове подростки решили напасть на незнакомца, который шел домой – возле подъезда один из фигурантов ударил жертву электрошокером, после чего злоумышленники избили потерпевшего. Затем они забрали у мужчины телефон и рюкзак, в котором лежали Apple Macbook, процессор Intel Core, материнская плата и наушники. Общая стоимость похищенной техники составила 43 тысячи гривен. За групповой разбой подростков приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой наказания на двухлетний испытательный срок.

Также новости "Сегодня" писали, что масштабное ДТП вызвали подростки на проспекте Правды в столице. На большой скорости они врезались в попутную машину. Ее от мощного удара отбросило на соседнюю полосу, где она протаранила еще одну машину. Виновники аварии сбежали до приезда медиков и правоохранителей. Очевидцы утверждают: это была компания из трех парней, которые были навеселе. Кто владелец автомобиля, ставшего причиной ДТП, правоохранители выясняют.

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