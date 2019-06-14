В Киеве полицейские остановили авто с полной аптечкой наркотиков
Мужчина сам признался, где хранил наркотики
В Киеве полицейские остановили автомобиль, водитель которого вел себя странно. Правоохранители сразу заметили, что, вероятно, мужчина находится "под кайфом". Когда у него спросили, нет ли в салоне наркотиков, он сразу признался, что они лежат в аптечке. Действительно, там полицейские нашли 20 пакетов с порошком и 100 граммов зелья.
Кроме того, в салоне также обнаружили ювелирные весы и материалы для фасовки. Все найденное направили на экспертизу, мужчину и пассажира машины задержали.
Напомним, что в Киеве полицейские разоблачили и задержали двух мужчин, которые сбывали наркотики. Также новости "Сегодня" писали, что в столице заметили новую рекламу опасных наркотиков. Так, названия сайтов и каналов по продаже опасных веществ наркоторговцы пишут на наклейках, после чего цепляют их в людных местах – на остановках, у банкоматов и школ.
Также мы сообщали, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
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