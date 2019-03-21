В Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов
Наркотик был выявлен в контейнере с бананами
СБУ уточнила данные по количеству и стоимости партии кокаина, задержанного вчера в морском торговом порту "Южный" (Одесская область).
Как сообщается сегодня на странице Службы в Facebook, общий вес изъятого наркотика – 257 кг, ориентировочная стоимость на теневом рынке – более 51 млн долл.
Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Как уточнили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, в контейнере, прибывшем из Эквадора в порт "Южный" с грузом "бананы", выявлено 220 брикетов с кокаином.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.
Как сообщалось, ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.
Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.
Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.
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