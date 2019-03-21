В Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов

Наркотик был выявлен в контейнере с бананами

Фото: СБУ.

В Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36f/288/5c936f28827ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36f/288/5c936f28827ff.jpg 2019-03-21T13:10:00+02:00 Одесса Наркотик был выявлен в контейнере с бананами

СБУ уточнила данные по количеству и стоимости партии кокаина, задержанного вчера в морском торговом порту "Южный" (Одесская область).

Как сообщается сегодня на странице Службы в Facebook, общий вес изъятого наркотика – 257 кг, ориентировочная стоимость на теневом рынке – более 51 млн долл.

Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Как уточнили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, в контейнере, прибывшем из Эквадора в порт "Южный" с грузом "бананы", выявлено 220 брикетов с кокаином.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщалось, ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.

Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.

Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.

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